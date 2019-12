La classifica dei "copioni" 2019: i compiti più sbirciati dell'anno

"Allora ragazzi, per domani studiate...": il momento peggiore della giornata, per ogni studente, è quello dell'assegnazione dei compiti a casa. Ma anche verifiche in classe, interrogazioni ed esami non scherzano. La vita degli adolescenti, a volte, sa essere davvero stressante. Per fortuna, però, esistono alleati che aiutano a sostenere il "peso della cultura" che ogni giorno cercano di assimilare. Uno di questi è Skuola.net , che da quasi 20 anni dà loro una mano nel confrontarsi con le materie scolastiche, grazie a un database di appunti - realizzati dagli stessi ragazzi e poi revisionati e pubblicati dallo staff del sito - che farebbe invidia al più ricco degli archivi e alla più fornita delle biblioteche. Sono infatti oltre 200.000, dalle medie all'università. Il sapere studentesco, che prima si tramandava oralmente, ora sopravvive di generazione in generazione grazie al digitale. Ed essendo dicembre tradizionalmente tempo di bilanci , anche il portale di riferimento degli studenti ha voluto scoprire quali sono stati i materiali più sbirciati e scopiazzati, o comunque consultati, dell'intero anno. Grazie a un'accurata analisi sui dati relativi alle ricerche più frequenti negli ultimi 12 mesi. Si scopre così che l'italiano è la bestia nera delle interrogazioni e che Manzoni batte qualunque altro scrittore. Non sempre poi le tesine e i temi sono "fatti a mano". Forse si sapeva già, ma ora la notizia è ufficiale.

10. L'analisi logica e i complementi

Ah, l'italiano. Parlarlo è facile (seppur non sempre), ma spiegarlo? Anche per voi le interrogazioni di grammatica sono, o sono state, un incubo? Per fortuna, online si trova tutto il necessario per superare la verifica. Nel 2019, quella dedicata all'analisi logica e ai complementi, è stata la decima pagina più sbirciata su Skuola.net.

9. L'Iliade

Anche se l'italiano e le sue regole la fanno da padrone in questa classifica, si apre lo spazio per un classico della letteratura greca, studiata anche durante le scuole medie nelle ore dedicate all'epica. Al nono posto si posiziona, infatti, una delle tante pagine dedicate all'Iliade di Omero: quella sull'indimenticabile Proemio dell'opera. Evidentemente serviva un piccolo aiuto alla memoria.

8. I verbi transitivi e intransitivi

Complemento oggetto o non complemento oggetto? Questo è il dilemma. Per rispondere, meglio consultare su Skuola.net la pagina che parla dei verbi transitivi e intransitivi. È l'ottava più letta dell'anno.

7. La seconda guerra mondiale

Al settimo posto si piazza il primo (e unico) argomento di storia in classifica. Che, tuttavia, per la sua complessità impegna tantissimi studenti... a cercare su Internet sintesi adeguate. O risposte azzeccate. È la pagina di riassunto sulla seconda guerra mondiale.

6. L'Infinito di Leopardi

Giacomo Leopardi era uno dei principali candidati per uscire allo scritto della maturità 2019, non solo per l'importanza del nome e per l'eleganza dell'opera, ma anche perché proprio quest'anno ricorreva il centenario dalla composizione del suo Infinito, perla dell'intera letteratura italiana. Esami o non esami, l'anniversario è comunque servito da spunto agli insegnanti per assegnare compiti e approfondimenti. Puntualmente sbirciati. Portando l'analisi del testo dell'Infinito al sesto posto tra i contenuti più letti dell'anno su Skuola.net.

5. Le leggi di Mendel

A metà classifica fa la sua comparsa la scienza. Le leggi di Mendel e l'esperimento sui piselli hanno dato filo da torcere a non pochi studenti quest'anno. Risultato: quinta posizione per la pagina dedicata.

4. I temi di italiano

Scrivere il tema di sana pianta non sempre è la prima scelta dei nostri cari studenti; spesso preferiscono partire da uno spunto già pronto, per trovarsi la strada spianata. La riprova è il grande successo dell'intero catalogo di Skuola.net che raccoglie temi di ogni argomento e per tutti i tipi di scuola. Come evitare una "innocente" capatina? Difficile, i numeri e il quarto posto lo confermano.

3. La seconda prova di Maturità 2019

Croce di tutti i maturandi, quest'anno ha raddoppiato. O, almeno, doppia è stata la materia oggetto della seconda prova di maturità 2019. Forse questo è stato un incentivo in più per gli aspiranti diplomati a scatenarsi in rete per cercare tracce e soluzioni. Ci auguriamo non in tempo reale. Sta di fatto che la sezione di Skuola.net che raccoglie i compiti ufficiali del ministero e alcune proposte di soluzione (pubblicate dopo l'orario minimo di consegna,ça va sans dire) si è conquistata il terzo gradino del podio.

2. I Promessi Sposi

Tra le pietre miliari dei programmi scolastici delle scuole di (quasi) ogni ordine e grado: Renzo, Lucia, la Monaca di Monza e Don Rodrigo popolano i quaderni dei nostri studenti quasi quanto dediche, testi di canzoni e disegnini. Non sempre però sono amati. Perciò una gran fetta di ragazzi preferisce scopiazzare online sintesi e riassunti piuttosto che leggere per intero i capitoli dell'opera di Manzoni. Su tutti, il primo capitolo del romanzo, che arriva al secondo posto tra le pagine più lette su Skuola.net.

1. Le tesine

L'abolizione delle tesine di maturità ha diminuito solo in parte la tradizionale corsa alla loro scopiazzatura online. Questo perché, in primo luogo, i ragazzi delle medie sono ugualmente abili a scovare in Rete ciò che serve loro per l'esame (in cui la tesina c'è ancora). In secondo luogo, a scuola, gli studenti devono confrontarsi spesso con ricerche e approfondimenti, non solo quando è tempo di esami. Ma chi crede che stiano in biblioteca a consultare le enciclopedie dovrà ricredersi. I nativi digitali trovano sul web quel che gli è utile. Così la raccolta di Skuola.net delle tesine (per superiori e medie), nel 2019, ha collezionato il maggior numero di visualizzazioni, staccando di netto ogni "rivale". Agguantando il titolo di compito più copiato dagli studenti.