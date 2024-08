Inclusione scolastica, il Consiglio di Stato: "Assistenza venga assegnata nei limiti del bilancio"

La decisione del Consiglio di Stato ha affermato che il PEI ha valore di proposta e non di vincolo per ciò che riguarda le ore relative all'assistente all'autonomia e alla comunicazione, una figura professionale altamente qualificata che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell’apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l’autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione. La gestione del servizio di assistenza agli alunni con disabilità è di competenza degli Enti Locali, ovvero la Città Metropolitana e i Comuni: il piano educativo individualizzato prevede un numero di ore di assistenza scolastica personalizzato, in base alle effettive esigenze dell’alunno con disabilità. La richiesta di assistenza viene presentata dalla scuola e dalla famiglia all’Ente locale, che ha l’obbligo, in conformità con la Legge 104/92, di fornire un assistente specializzato. Con la sentenza n. 1798/2024 il PEI perderebbe valore se il Comune non dovesse avere le risorse disponibili. La decisione preoccupa fortemente le organizzazioni che sostengono la preminenza del diritto all'inclusione rispetto alle esigenze di bilancio.