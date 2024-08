I trend dell’estate 2024? La GenZ incorona Taylor Swift, Tony Effe e Anna

Per cosa verrà ricordata l’estate 2024? La Generazione Z non ha dubbi: è stata quella dei grandi, attesissimi, concerti - su tutti quello di Taylor Swift - ma anche di nuovi capi d’abbigliamento - come i “Jorts” - diventati subito irrinunciabili. Con frasi inedite, amplificate dai social, entrate presto nel parlato comune dei più giovani, quasi come fossero un linguaggio in codice, come ad esempio “Sto full full”. E con l’immancabile colonna sonora che, nel 2024, è stata scandita dai ritornelli-tormentone “Sesso e samba” di Tony Effe e “A-abbronzatissima” di Anna. Ma nel catalogo dei trend dei giovanissimi ci sono pure film di successo e programmi tv che dominano il dibattito web.