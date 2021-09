Genitori positivi al Covid accompagnano i figli a scuola, due classi in quarantena

Ansa

All'apparenza sembra un rito di tutti i giorni: dei genitori che si presentano a scuola per accompagnare i loro due figli. Eppure l'intera famiglia doveva essere in quarantena ad attendere l'esito del tampone fatto 48 ore prima. Questo è quanto accaduto a Torino, nella scuola paritaria bilingue Saint Denis School. Episodio che è costato l'isolamento e la dad per tutti i compagni di classe dei bambini, ad un giorno dall'inizio delle lezioni, in quanto tutto il nucleo familiare è poi risultato positivo.