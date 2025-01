Fallire nello studio, liti in famiglia, solitudine e malattie: le preoccupazioni degli adolescenti che riducono la fiducia nel futuro

In ogni caso, agli under18 non manca lo sguardo in avanti. A essere assente è più che altro la fiducia. Non la speranza. Per questo, nonostante il pessimismo, hanno lo stesso un elenco di obiettivi a cui puntare. Che, in un certo senso, riflettono quanto affermato sinora. Il più sentito, riguardando il 65% degli intervistati, è infatti lo stare a proprio agio con loro stessi; a ulteriore riprova che il benessere mentale sia una vera urgenza per le nuove generazioni. Se poi questo è accompagnato anche dal benessere economico, tanto meglio: ci spera il 62% del campione. Terzo gradino del podio per la soddisfazione lavorativa: ci punta il 60%.