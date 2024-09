Esami di riparazione: uno studente su dodici non li passa

Quanto è alto il rischio di dover ripetere l'anno? - Ma, al di là degli esiti di giugno, giunti a questo punto la cosa che interessa capire ai ragazzi è soprattutto un’altra: quanto è rischioso passare per la verifica di settembre? Tradotto: è più facile essere promossi o bocciati? Per loro fortuna, la risposta corretta è la prima. Per capirlo, anche in questo caso, basta prendere a riferimento i dati MIM. Che, stavolta, sono fermi all’anno 2021/2022: all’epoca fu un esiguo 8,7% di sospesi in giudizio - circa 1 su 12 - a non superare lo sbarramento di settembre. Un numero sicuramente basso, ma non bassissimo, tale da non far sottovalutare l’appuntamento.