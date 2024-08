Come avere tutti dieci in pagella? Dieci consigli da una liceale che ce l’ha fatta

1. Imparate ad amare la scuola - Amatela la scuola, amatela con tutti voi stessi: non è molto semplice lo so, vi richiederà molto sacrificio e le distrazioni e le difficoltà saranno sempre dietro l’angolo. La scuola è, però, il luogo in cui possono nascere interessi e vere e proprie passioni. In questo ambiente, avete l'opportunità di esplorare nuovi mondi, scoprire chi siete e cosa vi entusiasma davvero. A scuola getterete le basi per il vostro futuro.