Docente esperto, 30mila firme in poche ore contro la riforma della scuola legata al Pnrr: "Lede la nostra dignità"

"La figura del 'docente esperto' - spiega Amato nel suo appello rivolto direttamente al presidente del Consiglio Mario Draghi per stralciare la norma dalla bozza del decreto Aiuti - è un'idea aberrante per tantissime motivazioni e rappresenta il punto più basso mai raggiunto nella conduzione di un ministero dell'Istruzione, nel tentativo di elargire somme che spetterebbero a tutti come vero aumento di stipendio e che invece verrebbero concesse solo a un docente su 100 mentre gli altri 99 potranno definirsi inesperti. Tutti i docenti meritano un aumento di 400 euro mensili".

Un sondaggio effettuato dalla rivista La Tecnica della Scuola, al quale hanno partecipato 1.059 lettori, in larga parte insegnanti e in prevalenza del Nord Italia, ha rivelato che il 91% dei prof è contrario al progetto del "docente esperto". L'ostracismo vale anche per i dirigenti scolastici (92%), oltre che per il personale Ata, genitori e cittadini (86%).

Dello stesso parere chi ha partecipato al sondaggio della rivista specializzata Orizzontescuola: per il 93% degli insegnanti, la carriera del "docente esperto" così come prevista dal governo, non deve essere sviluppata: troppi punti negativi rispetto a quelli positivi. Seppur in minoranza, c'è chi invece apprezza il percorso previsto per la carriera dei docenti: il 6,9 % ha detto che tale sistema potrebbe essere uno stimolo. La figura del docente esperto è stata fortemente criticata dalle maggiori organizzazioni sindacali della scuola.

Il progetto "docente esperto", in linea con gli obiettivi del Pnrr, porterebbe circa 450 euro mensili in più in busta paga, ad appena 32mila insegnanti, ma solo al termine di tre percorsi triennali di formazione valutati positivamente, quindi non prima del 2032.

Come si beneficia dei 5.650 euro annui aggiuntivi in busta paga (circa 450 euro al mese)? "La retribuzione integrativa permanente - spiegano dal portale La Tecnica della Scuola che è ente di formazione accreditato dal ministero dell'Istruzione - spetta ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi triennali consecutivi e non sovrapponibili, per un totale di 9 anni di formazione, quindi. Secondo quanto stabilisce la bozza del DL Aiuti bis in circolazione (che dovrà approdare in Gazzetta Ufficiale a giorni) questi docenti accedono così alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto a un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento".

In quanti ne godranno? "A beneficiarne saranno complessivamente non più di 32mila docenti, 8mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036, sempre a patto che il docente qualificato esperto rimanga nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. Per le modalità di valutazione del percorso formativo legato all'introduzione di questa nuova figura, infine, si attende un regolamento, per l'anno scolastico 2023/2024".