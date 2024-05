Dispersione scolastica, l’Italia migliora ancora ma resta tra gli ultimi cinque paesi Ue

Tra le righe del report Eurostat, però, c’è anche un elemento non sempre considerato ma che, specie in riferimento al nostro Paese, è particolarmente rilevante. La distribuzione dei “dispersi”. Perché, se quasi dappertutto in Europa questi si trovano soprattutto nelle aree rurali e nei piccoli centri, l’Italia e l’Austria sono le uniche nazioni in cui le quote più consistenti si rintracciano nelle grandi città, presumibilmente nelle zone più complicate. Una dinamica che non va assolutamente sottovalutata e che conferma l’aria che si respira in molte periferie urbane.