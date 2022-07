Continua l'effetto pandemia: ai test d'ingresso di Medicina e Professioni sanitarie aumentano i posti disponibili

Dopo i cambiamenti attuati alla struttura dei test d’ingresso, che quest’anno verteranno principalmente sulle materie caratterizzanti il futuro percorso di studi - con meno logica e cultura generale e più biologia, chimica e matematica - la ministra Maria Cristina Messa, ha infatti comunicato i posti provvisori per il nuovo anno accademico dei corsi di laurea ad accesso programmato dell’area medico-sanitaria.

Medicina, aumentano del 5% i posti disponibili

Come riporta il sito Skuola.net, si tratta di 14.740 posti per Medicina e Chirurgia. In netto aumento rispetto allo scorso anno, quando si fermavano a soli 14.020, con un incremento di oltre 700 posti. Confermando quindi un trend di crescita iniziato dopo lo scoppio della pandemia: nel 2020, ad esempio, furono solo 13.072 e comunque in numero maggiore rispetto all’anno precedente.

Allo stesso modo sono stati pubblicati anche i decreti che definiscono la capienza massima per gli altri corsi di laurea di area sanitaria ad accesso programmato. Per quanto riguarda Odontoiatria, sono disponibili 1.330 posti provvisori, per Veterinaria i posti previsti sono 1.040. Quasi 32 mila i posti a concorso, sempre in via provvisoria, per i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie, in crescita rispetto ai 30.180 del 2021.

I 14.740 posti messi a bando per Medicina e Chirurgia, c’è da notare, comprendono anche quelli riservati ai corsi di laurea in lingua inglese e alle università private, che spesso svolgono i test in primavera.

Professioni Sanitarie: anche qui l’aumento è del 5%

Per quanto riguarda le Professioni sanitarie, i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia, sono 31.730. Più della metà, 17.997, sono destinati ai corsi di infermieristica; il resto è diviso tra i restanti corsi. Ad esempio, sono 2.622 per fisioterapia, 1.327 per tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, 1.212 per tecniche di laboratorio biomedico, 1.097 per ostetricia. Per queste lauree si è stabilita la “fetta” più corposa di possibili iscritti.

A seguire, in ordine decrescente, sono stati messi a bando 915 posti per logopedia, 852 per tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 825 per igiene dentale, 809 per educazione professionale, 602 per assistenza sanitaria, 574 per dietistica, 445 per tecnica della riabilitazione psichiatrica, 407 per terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 320 per tecniche audioprotesiche, 309 per ortottica e assistenza oftalmologica, 274 per terapia occupazionale, 264 per infermieristica pediatrica e per infermieristica, 243 per tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, 199 per tecniche ortopediche, 185 per tecniche di neurofisiopatologia, 157 per podologia, 95 per tecniche audiometriche.

Dal 4 luglio al via le iscrizioni ai test d’ingresso

Una volta definiti i posti disponibili, è dunque possibile dare il via alle iscrizioni, partite il 4 luglio per i test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Veterinaria in lingua italiana. Come sempre, ci si potrà candidare attraverso il portale dedicato Universitaly fino alla scadenza del 22 luglio alle ore 15.00.

Le prove, a livello nazionale, si svolgeranno - sempre per quel che riguarda l’area sanitaria, tra martedì 6 settembre e giovedì 28 settembre, secondo il calendario predisposto dal MUR: martedì 6 settembre ci sarà la prova di Medicina e Odontoiatria in lingua italiana, giovedì 8 settembre è in calendario la prova per medicina veterinaria, mentre martedì 13 settembre è in programma quella per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria in lingua inglese. Si chiude giovedì 15 settembre con le Professioni Sanitarie.