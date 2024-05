Concorsi scuola, dopo 20 anni arriva il turno dei prof di religione: 6.000 posti a disposizione

Per poter partecipare al concorso ordinario, i candidati devono essere in possesso di specifici requisiti, come la certificazione dell’idoneità diocesana - che deve essere rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente con tempistiche precise - e il possesso di almeno uno dei titoli previsti per questo tipo di docenza. Tra questi, ad esempio, un titolo accademico in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede, oppure, in alternativa, l’attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore. O ancora, la laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.