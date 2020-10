Compiti in classe al tempo del Covid, le 5 cose che non si possono più fare

Da quasi un mese le scuole hanno riaperto in tutta Italia. E con la ripresa delle lezioni in presenza sono inevitabilmente tornati anche i tradizionali compiti in classe, veri e propri incubi di tutti gli studenti. Ma l’epidemia di Covid-19, ancora in corso e di nuovo in espansione, ha stravolto ogni aspetto della vita scolastica dei ragazzi, colpendo anche le verifiche scritte, che per forza di cose non sono più quelle di una volta. Il sito Skuola.net ha riassunto alcune abitudini diffuse tra gli studenti durante i compiti in classe che adesso, ai tempi del Covid, non si possono più fare.

Sbirciare dal compagno di banco

Con l’introduzione dei chiacchieratissimi banchi singoli, sbirciare le risposte corrette dal proprio compagno di banco, meglio se più bravo, sarà pressoché impossibile, proprio perché tra gli alunni deve esserci sempre almeno un metro di distanza.

Passarsi i bigliettini

Ma i banchi singoli precludono davvero tante attività che prima potevano essere svolte indisturbatamente, per copiare e passarsi informazioni durante le verifiche scritte. Tra queste, ovviamente, rientrano i bigliettini, uno dei metodi più intuitivi per suggerirsi risposte e procedimenti.

Farsi suggerire a voce

Anche i suggerimenti 'orali' tra banchi vicini potrebbero essere ostacolati dal Covid. Infatti, qualora si riuscisse a eludere la sorveglianza dei docenti nonostante la distanza, ci sarebbe comunque il grandissimo ostacolo della mascherina sulla bocca, che potrebbe rendere del tutto incomprensibile qualsiasi indicazione.

Chiedere i fogli protocollo

Dopo i bigliettini, un altro grande classico per copiare in classe è quello di passare ai compagni i fogli protocollo con dentro le risposte. Ma c'è anche chi si accorge di non aver il foglio per poter svolgere il compito e spera che qualcun ne abbia uno in più. Tuttavia, con il Covid sempre in agguato, sarà molto difficile avere il permesso di farsi aiutare dall'altruista di turno.

Dimenticarsi la calcolatrice o il dizionario a casa

Infine, l’ultima cosa che davvero non si può fare in vista di un compito in classe al tempo del Covid è dimenticare a casa un elemento essenziale per la verifica, come il dizionario o la calcolatrice. Rimediare all'ultimo momento uno di questi oggetti, soprattutto con le nuove norme vigenti, potrebbe rivelarsi una missione impossibile.