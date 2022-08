Caro energia e scuola, i presidi: "Riscaldamenti abbassati e luci a led"

Il caro-energia si fa sentire anche nelle scuole e con settembre alle porte i presidi stilano un piano ad hoc per ridurre i consumi energetici . Tante le proposte, ma per realizzarle - avvertono le associazioni di categoria - serve un restyling generale.

Questione temperatura -

abbassare la temperatura di uno o due gradi

un confronto con gli enti locali

tagliare i costi del 30%

"Dobbiamo abituarci ad, rispetto al passato - spiega a Il Messaggero Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma - nel rispetto dell'interesse generale". Una proposta quest'ultima che però le scuole non possono realizzare in autonomia: "Non sono le scuole a decidere gli orari dell'accensione della caldaia ma i singoli municipi. Potrebbe essere allora utilevisto che con l'autonomia nell'accensione potremmo", aggiunge Rusconi.

Nuovi impianti -

restyling degli impianti di riscaldamento

temperature diverse:

accensione modulare

Ma per fare ciò, è necessaria anche un'operazione di: "Gli istituti dovrebbero avere l'autonomia di poter accendere e spegnere le caldaie gestendo anche le singole classi", aggiunge Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi del Lazio, spiegando come le classi all'interno dello stesso edificio possono averese più esposte al sole, saranno di per sé più calde di quelle in ombra. La soluzione potrebbe essere l': "Lì dove non serve, si spegne, proprio come facciamo nelle nostre case tutti i giorni. Una scuola ha decine di aule e non sono sempre tutte utilizzate nello stesso momento", fa notare Costarelli.

Le altre proposte -

gli orari

nelle elementari potrebbe essere più complesso

anticipo delle lezioni pomeridiane alle 14

Sostituire gli infissi più vecchi

In attesa che anche gli enti locali si attivino in questa direzione, i presidi sono al lavoro per intervenire come possono e il prima possibile. A cambiare già dall'inizio del nuovo anno scolastico potrebbero essere, soprattutto nelle scuole superiori, mentrein quanto le lezioni finiscono già nel pomeriggio, intorno alle 16.30. "Ci stiamo già orientando sull', subito dopo la fine delle lezioni mattutine - continua la dirigente Costarelli - per far sì che gli ambienti siano ancora caldi senza la necessità di tenere sempre i riscaldamenti accesi"., installare luci a led ed educare gli alunni a non sprecare acqua e luce sono tra gli altri punti sollevati dalle associazioni di categoria.

L'impatto dei consumi nelle scuole -

40mila plessi

In Italia ci sono 8mila scuole, per un totale disu tutto il territorio nazionale. Ciò implica che i costi energetici al loro interno, oltre a pesare sulle casse delle scuole stesse, costituiscono una voce significativa anche nei bilanci degli enti locali, come comuni e province. Ecco perché la questione non riguarda solo le scuole, ma l'intero Paese.