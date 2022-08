Carburanti, netto ribasso per i prezzi di benzina e diesel

Secondo l'elaborazione di "Quotidiano energia", il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,833 euro al litro, per il diesel 1,815 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con servizio, per la benzina il prezzo medio praticato si attesta a 1,977 euro al litro, per il diesel 1,960 euro al litro.

Confronti prezzi self e servito

- I listini dei carburanti sono quindi in forte ridimensionamento rispetto a pochi giorni fa: venerdì la benzina self costava 1,861 euro, mentre ora i prezzi nei vari marchi sono compresi tra 1,818 e 1,854 euro (i no logo 1,829), il diesel self viaggiava intorno a 1,841, e oggi le compagnie sono tra 1,799 e 1,833 (1,813 per i no logo). La benzina al servito venerdì costava 2,010, mentre adesso si viaggia tra 1,912 e 2,028 (1,881 i no logo).

Gpl e metano

- Per il Gpl i prezzi variano tra 0,814 e 0,838 euro al litro (no logo a 0,805), mentre sale il prezzo medio del metano auto, compreso tra 2,202 e 2,693 euro (no logo a 2,375).

I ritocchi dei principali brand

- Considerando i vari marchi, Quotidiano Energia sottolinea che Eni e Tamoil hanno ridotto di due centesimi i listini di benzina e diesel e di 1,5 centesimi il Gpl.