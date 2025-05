Bocciati alle medie? Missione (quasi) impossibile, ma tra gli studenti del Nord e gli alunni stranieri i rischi aumentano

Alle elementari, anche supplicando, è praticamente impossibile essere bocciati: chiedere informazioni a quella coppia che ha fatto ricorso al Tar perché la scuola non aveva fatto ripetere l’anno al proprio pargolo, come loro avrebbero invece voluto per aiutarlo nel percorso di apprendimento.



Alle medie, invece, lo scenario si fa quantomeno più realistico, anche se abbastanza raro, almeno in certi contesti: lo rivela un’analisi del portale Skuola.net che ha osservato l’ultimo report disponibili del Ministero dell’Istruzione e del Merito sugli “Esiti dell’esame di Stato e degli scrutini nella scuola di I grado”.