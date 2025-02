Banchi di scuola senza “graffiti”: utopia per nove studenti su dieci

Le cose, però, non vanno sempre così. Perché molti sostengono che le scritte, più o meno artistiche, possono resistere anche una settimana (27%), un mese (11%) se non un intero anno scolastico (14%). Per non parlare di quanti - ben 2 su 3 - affermano di aver trovato uno o più banchi già disegnati al primo ingresso in classe, lasciati in eredità dagli alunni che li avevano preceduti. Addirittura, una ragazza ha raccontato di aver trovato “una scritta incisa sul banco risalente all'anno scolastico 99/2000”.