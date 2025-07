ALUNNI STRANIERI IN DIFFICOLTA' Anche tra i banchi l’integrazione è in salita: uno studente straniero su quattro non supera il primo anno delle superiori

La scuola è il primo banco di prova per l’integrazione, ma non sempre tutto va liscio. Nelle scuole superiori il tasso di bocciati degli alunni di origine non italiana è nettamente più alto rispetto a quello dei nostri connazionali