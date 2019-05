"High School Game 7", 300 studenti da tutta Italia per la finale del contest didattico

Questa settima edizione dell'innovativo progetto live e digital di WiContest ha visto coinvolti 150mila studenti di 500 scuole in tutto il Paese. In finale ogni istituto sarà rappresentato da quattro studenti accompagnati da un docente; i partecipanti dovranno rispondere a 25 domande e metteranno alla prova la propria preparazione scolastica e di cultura generale, oltre che di specifici temi quali educazione stradale, ambientale, Business English e Cyberbullismo.



È con questi presupposti e con queste dinamiche che High School Game rivoluziona il concetto di didattica, grazie a innovativi ed entusiasmanti strumenti digitali che garantiscono il buon andamento e il successo dei processi di gamification ed edutainment, di cui il progetto si fa promotore. I premi in palio sono un viaggio a Barcellona di quattro giorni a bordo della nave Cruise della Grimaldi Lines, borse di studio, corsi di Business English e buoni per l’acquisto di testi universitari.