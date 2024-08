Birra, storia e Origini dell'Oktoberfest: dalla prima festa a oggi

Nel 1950, Thomas Wimmer, l’allora primo cittadino di Monaco, introdusse quella che forse si può considerare la principale tradizione dell’Oktoberfest, e cioè l’“O’Zapft is!” (“è stappato” riferito al barile). E’ da allora infatti che dopo la sfilata di apertura denominata "Wiesn-Einzug der Festwirte und Brauereien" dei proprietari dei birrifici, presso la tenda Schottenhamel, il sindaco in carica della città alle ore 12.00 in punto, apre, a colpi di martello, il primo barile della festa. Da questo momento in poi, l'Oktoberfest ha ufficialmente inizio e può cominciare a essere servita birra.L’edizione moderna dura tre weekend per un totale di 16 giorni totali e anche se si chiama Oktoberfest (letteralmente festa di Ottobre) si svolge prevalentemente a settembre per motivi climatici.