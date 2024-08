La storia dell'invenzione della birra

La birra è, senza dubbio, una delle bevande più antiche prodotte dall'uomo, probabilmente databile al settimo millennio a.C.. Ma la prima testimonianza certa risale intorno al 3500-3100 a.C. in Mesopotamia. Per i popoli dell'Antico Egitto aveva una straordinaria importanza, al punto tale che veniva considerata non solo un alimento, ma anche una medicina. E, sempre nella cultura mesopotamica, aveva una reale funzione religiosa. Basti pensare che veniva bevuta durante i funerali per celebrare il defunto e offerta alle divinità per propiziarsele. In sintesi, la birra è subito diventata sacra. Ed era il codice di Hammurabi a regolarne la lavorazione e la vendita.