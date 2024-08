Cosa si mangia e si beve all'Oktoberfest? Una guida ai piatti e alle birre

L'Oktoberfest, il festival della birra più famoso e grande del mondo, è un appuntamento immancabile per gli amanti del luppolo e non solo. Si tiene ogni anno per due settimane tra metà settembre e inizio ottobre a Monaco di Baviera in Germania. Famoso non solo per essere una maratona alcolica, ma anche un tour de force gastronomico, all'Oktoberfest si possono gustare tante specialità bavaresi. Quali sono le birre più famose e i patti tradizionali da provare? Ecco una guida per non arrivare impreparati a questo famossissimo festival.