Riforma della giustizia, dalla raccolta firme al voto: le tappe per il referendum

Il referendum cosiddetto "costituzionale" - diverso da quello "abrogativo" - è una consultazione con cui si acconsente o meno a operazioni - già approvate dal Parlamento - di revisione, integrazione o modifica della Costituzione. Trattandosi di una legge di rango costituzionale, per evitare il referendum ed essere direttamente approvata in Parlamento, la riforma avrebbe dovuto ottenere la maggioranza dei due terzi dei componenti delle due Camere, nelle seconde deliberazioni. Il 18 settembre 2025, l'Aula di Montecitorio ha dato il via libera al provvedimento, in seconda lettura, con 243 "sì" su 400. Al Senato i voti favorevoli sono stati 112, sempre al di sotto della soglia dei due terzi.