Missili all'Italia, cosa sono e che caratteristiche hanno gli AGM-158B/B-2

Oltre ai missili, nell'acquisto saranno inclusi apparecchiature di prova e contenitori classificati JASSM; dispositivi di crittografia KGV-135A; parti di ricambio e di riparazione, materiali di consumo e accessori, nonché supporto per la riparazione e la restituzione; supporto e software per sistemi d'arma; software "classificati" e "non classificati"; pubblicazioni e documentazione tecnica "classificate" e "non classificate"; supporto per il trasporto; sopralluoghi in loco; servizi di supporto ingegneristico, tecnico e logistico del governo americano e dell'appaltatore; altri elementi correlati di supporto logistico e di programma.