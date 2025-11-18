Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 52 minuti fa
Ucraina, Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi | Zelensky e Macron: intesa per l'acquisto di 100 caccia Rafale

Von der Leyen: "Enorme il deficit di Kiev, servono 70 miliardi di euro". Per Viktor Orban l'Ucraina "non può vincere" e gli aiuti a Kiev "uccidono l'Ue". Intanto prosegue l'avanzata russa

di Redazione online
18 Nov 2025 - 00:32

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.364. Gli attacchi russi sul fronte orientale si fanno sempre più insistenti, nel tentativo di avanzare il più possibile prima di negoziati invernali che si percepiscono imminenti. La città di Dnipro è nuovamente sotto attacco massiccio da parte di droni suicidi di Mosca. Lunedì Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti in base a cui Kiev acquisterà fino a 100 caccia Rafale, sistemi di difesa antiaerea e droni. Ursula von der Leyen ha lanciato l'allarme deficit finanziario: "Quello dell'Ucraina è enorme, il fabbisogno nel 2026 raggiunge i 70 miliardi di euro". Bordata del premier ungherese Viktor Orban sul tema soldi e guerra: "L'Ucraina non può vincere, gli aiuti a Kiev uccidono l'Ue". Intanto Ucraina e Russia avrebbero concordato di attivare gli accordi di Istanbul e scambiare 1.200 prigionieri di guerra.

