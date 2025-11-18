Ucraina, Dnipro sotto massiccio attacco di droni russi | Zelensky e Macron: intesa per l'acquisto di 100 caccia Rafale

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.364. Gli attacchi russi sul fronte orientale si fanno sempre più insistenti, nel tentativo di avanzare il più possibile prima di negoziati invernali che si percepiscono imminenti. La città di Dnipro è nuovamente sotto attacco massiccio da parte di droni suicidi di Mosca. Lunedì Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky hanno firmato una lettera di intenti in base a cui Kiev acquisterà fino a 100 caccia Rafale, sistemi di difesa antiaerea e droni. Ursula von der Leyen ha lanciato l'allarme deficit finanziario: "Quello dell'Ucraina è enorme, il fabbisogno nel 2026 raggiunge i 70 miliardi di euro". Bordata del premier ungherese Viktor Orban sul tema soldi e guerra: "L'Ucraina non può vincere, gli aiuti a Kiev uccidono l'Ue". Intanto Ucraina e Russia avrebbero concordato di attivare gli accordi di Istanbul e scambiare 1.200 prigionieri di guerra.