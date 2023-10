Iran, che cos'è la polizia morale che terrorizza le donne per strada

Da luglio è di nuovo per le strade dell'Iran, con truppe rafforzate.

La polizia morale, conosciuta anche come polizia religiosa, è l'arma del regime per il controllo delle donne. Era stata per alcuni mesi "ritirata", come unica concessione ai manifestanti che si erano riversati in massa a protestare dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne aggredita e giustiziata dalla polizia della moralità nel settembre del 2022, perché il suo hijab non le copriva adeguatamente il capo. Una piccola pausa per le pattuglie Irshad, in divisa verde, che sono tornate a ranghi rafforzati a terrorizzare le "malvelate".