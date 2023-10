Iran: è morta Armita, la 16enne colpita a morte in metro perché si era tolta il velo

Un'altra Mahsa Amini in Iran.

E' morta la 16enne Armita Geravand, finita in coma 28 giorni fa dopo essere stata picchiata a morte da una guardia della polizia morale di sorveglianza nella metropolitana di Teheran, a causa di un diverbio perché non indossava il velo. La notizia del decesso è stata diffusa dai media statali. Una settimana fa, circa, era trapelata la notizia che fosse ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Fajr, nella capitale, e che versasse in coma irreversibile. E i sanitari non avessero dato speranza ai famigliari.