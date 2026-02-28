Chi è Ali Khamenei, la guida iraniana nel mirino di Israele e Usa

Sotto la sua guida le Guardie rivoluzionarie (ndr. pasdaran) hanno ampliato il proprio peso politico ed economico. L’Iran ha rafforzato la sua influenza regionale, sostenendo alleati e milizie in Libano, Siria, Iraq e Yemen. La linea verso Stati Uniti e Israele è rimasta di aperta ostilità. All’interno, le proteste sono state represse con durezza. Dal Movimento verde del 2009 (ndr. milioni di cittadini scesero in piazza per protestare contro i brogli elettorali) alle manifestazioni più recenti, migliaia di arresti e centinaia di vittime hanno segnato gli anni del suo potere. Le organizzazioni internazionali hanno denunciato più volte gravi violazioni dei diritti umani.