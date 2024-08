Come organizzare il perfetto picnic di Ferragosto: ricette e consigli

Per rendere divertente il picnic perché non scegliere un'attività o gioco da fare prima o dopo il pasto? Ecco qualche idea: perchè non divertirsi con nomi, cose, città, gioco d'ingegno per eccellenza? Si disegna una griglia su un foglio di carta, la grandezza dipenderà dal numero di categorie che si scelgono come per esempio nomi, cose, città animali etc. Poi si estrae una lettera a caso e si scrivono le parole per ciascuna categoria. Chi scrive più parole, vince. In alternativa, non scordiamoci una palla per giocare a calcio o pallavolo. Se invece si ha una piscina gonfiabile o un tubo dell'acqua, si possono fare giochi d'acqua per rinfrescarsi e divertirsi.