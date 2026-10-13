Cos'è, come si manifesta e quali sono le cause dell'adenocarcinoma polmonare

Per le persone colpite dall'adenocarcinoma polmonare è di solito garantita la sopravvivenza a 5 anni, ma varia in base allo stadio della malattia. Per quanto riguarda pazienti al primo stadio, la sopravvivenza è del 60-70%. Percentuale che si attesta fra il 30 e il 60% per i pazienti al secondo stadio e fra il 13 e il 36% fra quelli al terzo stadio. Per le vittime al quarto stadio, quindi con forme avanzate, l'aspettativa di vita oscilla fra l'1 e il 5%. Nei pazienti in fase metastatica, invece, la sopravvivenza non va oltre i nove mesi.