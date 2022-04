Omicron, a Reggio Calabria isolata la variante Xj

Validata dall'Istituto superiore di Sanità, "Xj" sarebbe una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2 e finora era nota solo per un numero limitato di casi di Covid registrati alla fine di marzo in Finlandia.

Variante isolata in un laboratorio calabrese

- Xj è stata isolata in due casi di soggetti positivi al virus e i risultati degli esami del laboratorio calabrese sono stati inviati all'Iss. "La sequenza isolata nei due casi rilevati di Xj, equivalente di Xe - si legge in una nota -, non fa seguito a una mutazione del virus ma, più precisamente, a una fusione di componenti genetiche di Omicron" e non è stata depositata nelle banche dati internazionali.

In particolare, a carico di Xj è stata rilevata anche una maggiore contagiosità. Oltre a quelli relativi alla Finlandia, altri due casi, analogamente a quanto avvenuto a Reggio Calabria, sono stati riscontrati contemporaneamente anche in Thailandia.

Costa a Tgcom24: quarta dose agli over 80, ospiti Rsa e fragili 60-79

- A Tgcom24 il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha detto che la quarta dose del vaccino anti-Covid "è prevista per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per i fragili tra i 60 e i 69 anni". La disposizione è stata comunicata dal ministero in seguito al pronunciamento delle due agenzie europee Ema ed Ecdc.

Ministero: "Niente quarta dose se contratto Covid dopo la terza"

"Al momento l'indicazione sulla quarta dose non si applica ai soggetti che hanno contratto l'infezione successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo". Lo precisa la circolare del ministero della Salute "Indicazioni sulla somministrazione della seconda dose di richiamo (second booster)".

