Usa, paziente operato per la prima volta in animazione sospesa

Per la prima volta un paziente è stato operato in "animazione sospesa" con la temperatura corporea abbassata in modo da mettere in standby i processi del metabolismo per dare ai chirurghi più tempo per intervenire. Lo annuncia la rivista New Scientist, secondo cui i medici, dell'università del Maryland, hanno messo in atto una tecnica rivoluzionaria: sostituire il sangue del paziente, a cuore fermo, con una soluzione salina fredda.