Usa, primo trapianto combinato al mondo di viso e occhio: un anno dopo recupero vista più vicino

"Nel mondo sono stati fatti 50 trapianti di faccia negli ultimi 19 anni (il primo in Francia nel 2005) - precisa Longo che ha avuto un ruolo di primo piano nell'unico trapianto di faccia svolto in Italia nel 2018. - Si tratta di una procedura di cui si sa ancora pochissimo". "Il lavoro - aggiunge - costituisce un avanzamento enorme nell'area dei trapianti, perché il complesso orbito-oculare non era mai stato trasferito e, mai, prima pazienti di questo tipo avevano potuto ricevere un occhio vero, che per di più sembra reagisca agli stimoli sensoriali. Naturalmente - precisa Longo - siamo ancora in un'area fortemente sperimentale per poter affermare che ci muoviamo verso il ripristino della vista; non possiamo dire se e quando questo potrà avvenire; bisogna capire se la corteccia cerebrale in cui è collocata la funzione visiva riprenda a funzionare dopo parecchio tempo".