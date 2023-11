Eseguito a New York il primo trapianto di un intero occhio

L'incidente nel 2021

Il paziente è un veterano militare dell'Arkansas Aaron James, il cui volto ha toccato un filo in tensione mentre lavorava come manutentore elettrico in Oklahoma nel giugno 2021. L'incidente lo aveva lasciato con gravi ustioni sul lato sinistro del viso, compreso l'occhio sinistro, naso e labbra, e danni estesi al braccio sinistro, il suo arto dominante. "Vorrei ringraziare il donatore e la famiglia del donatore. Senza di loro, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile", ha detto James.