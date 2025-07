Gli uomini più attratti dalle donne nel periodo fertile? Questione di odore

Sebbene i risultati non provino ancora l'esistenza dei feromoni negli esseri umani, suggeriscono comunque che l'odore potrebbe influenzare in modo sottile il modo in cui interagiamo. "Abbiamo identificato tre componenti dell'odore corporeo che aumentano durante il periodo ovulatorio delle donne", dice il neuroscienziato Kazushige Touhara. "Quando gli uomini hanno annusato una miscela di questi composti e un odore modello di ascella, hanno riferito che i campioni risultavano meno sgradevoli e che le immagini di donne che li accompagnavano erano più attraenti e femminili. Inoltre, si è scoperto che questi composti rilassano gli uomini e sopprimono perfino l'aumento dell'enzima amilasi (un biomarcatore dello stress) nella loro saliva. Questi risultati suggeriscono che l'odore corporeo possa in qualche modo contribuire alla comunicazione tra uomini e donne". Al momento "non possiamo affermare con certezza che i composti che abbiamo trovato, la cui concentrazione aumenta durante il periodo dell'ovulazione, siano feromoni umani", precisa Touhara. "La definizione classica di feromoni è quella di sostanze chimiche specie-specifiche che inducono determinate risposte comportamentali o fisiologiche, tuttavia da questo studio non possiamo stabilire se gli odori ascellari siano specie-specifici. Ci siamo concentrati principalmente sul loro impatto comportamentale o fisiologico, in questo caso la riduzione dello stress e il cambiamento di impressione quando si vedono i volti. Quindi, al momento, possiamo affermare che potrebbero essere composti simili ai feromoni".