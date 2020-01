Tumore vescica, in Ue 1 caso su 20 associato all'acqua del rubinetto

Il 5% dei casi di tumore alla vescica in Europa, uno su 20, sarebbe collegato a prodotti chimici presenti nell'acqua di rubinetto, per un totale di 6.561 casi l'anno in 26 Paesi del continente. E' quanto stima uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Health Perspectives, da cui emerge che concentrazioni massime dei contaminanti hanno superato il limite di 100 microgrammi per litro in 9 Paesi, inclusa l'Italia.