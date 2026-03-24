Organi coltivati in laboratorio, riuscito il primo trapianto di esofago: test sui maiali

Il primo passo è stato prelevare del tessuto connettivo, dal quale sono state ottenute cellule che sono state riprogrammate in staminali. Parallelamente, da altri sedici maiali è stato prelevato l'esofago per ottenere cellule adatte a ottenere l'impalcatura sulla quale far crescere le staminali di quest'organo. Una volta ottenuta l'impalcatura, vi sono state iniettate le cellule staminali degli otto maiali destinati a ricevere il nuovo organo. Nell'arco di due mesi le cellule staminali si sono differenziate e moltiplicate fino a costruire un tratto di esofago. Quindi da ciascuno degli otto maiali è stato rimosso un segmento di esofago delle dimensioni di 2,5 centimetri ed è stato sostituito con un segmento di esofago coltivato delle stesse dimensioni.