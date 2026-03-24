Organi coltivati in laboratorio, riuscito il primo trapianto di esofago: test sui maiali
Si prepara la strada a possibili future sperimentazioni sugli esseri umani. La ricerca della University College di Londra guidata da un italiano
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Funziona il tratto di esofago impiantato in otto maiali nani coltivato a partire dalle loro cellule staminali e per questo senza rischio di rigetto. Un altro passo in avanti nella lunga strada degli organi coltivati in laboratorio per i trapianti.
Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Biotechnology è stato ottenuto da un gruppo di riceratori alla University College di Londra guidato dall'italiano Paolo De Coppi. Si tratta di un traguardo che apre prospettive concrete per i bambini nati con gravi malformazioni dell’esofago, rappresentando un passo decisivo verso terapie personalizzate basate sulla medicina rigenerativa.
Verso le sperimentazioni sugli umani
In passato esperimenti analoghi erano riusciti nei ratti e adesso il trapianto ha funzionato in animali che, per le loro dimensioni e la loro fisiologia, sono più adatti a essere utilizzati come modello in vista di interventi analoghi sugli esseri umani. Secondo De Coppi, riporta la rivista Nature sul suo sito, le prime sperimentazioni sugli esseri umani potrebbero essere possibili nei prossimi tre o quattro anni.
La nascita e il trapianto di questo esofago
Il primo passo è stato prelevare del tessuto connettivo, dal quale sono state ottenute cellule che sono state riprogrammate in staminali. Parallelamente, da altri sedici maiali è stato prelevato l'esofago per ottenere cellule adatte a ottenere l'impalcatura sulla quale far crescere le staminali di quest'organo. Una volta ottenuta l'impalcatura, vi sono state iniettate le cellule staminali degli otto maiali destinati a ricevere il nuovo organo. Nell'arco di due mesi le cellule staminali si sono differenziate e moltiplicate fino a costruire un tratto di esofago. Quindi da ciascuno degli otto maiali è stato rimosso un segmento di esofago delle dimensioni di 2,5 centimetri ed è stato sostituito con un segmento di esofago coltivato delle stesse dimensioni.
I risultati del test
Degli otto maiali nani nei quali è stato trapiantato l'organo coltivato, cinque sono sopravvissuti per l'intera durata dello studio, pari a sei mesi. Adesso riescono a mangiare, deglutendo senza difficoltà. Questi risultati, osservano gli autori della ricerca, dimostrano che un approccio che combini strategie rigenerative e chirurgiche consente di costruire un esofago in grado di contrarsi, senza ricorrere a terapie che sopprimono la risposta del sistema immunitario.
Il professor De Coppi, a capo dello studio, spiega: "L’esofago è un organo molto complesso e non può essere trapiantato nel modo tradizionale. Per sviluppare alternative è fondamentale utilizzare modelli animali simili all’uomo. Con questi risultati, speriamo di poter offrire entro cinque anni un’alternativa bioingegnerizzata ai bambini che ne hanno bisogno".
Gli obiettivi futuri
Guardando a un futuro, ancora distante, l'obiettivo è riuscire a coltivare in laboratorio gli organi e i tessuti che non possono rigenerarsi o che sono difficili da rimuovere, come la trachea. Si punta anche ottenere tessuti coltivati per sostituire quelli danneggiati dai tumori. Se trapianti con tratti di esofago più lunghi dovessero funzionare, osservano gli autori della ricerca, si avrebbe a disposizione una tecnica molto meno invasiva di quella attuale per sostituire negli adulti le parti dell'esofago danneggiate. Si stanno anche studiando metodi minimamente invasivi per trattare i bambini nati con un ampio foro nell'esofago, una condizione chiamata atresia esofagea a lungo tratto, che oggi necessita di una terapia fortemente invasiva.