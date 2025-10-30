Roma, primo trapianto al mondo di arteria polmonare su paziente con tumore

Il risultato è frutto dell’intuizione di due giovani specialiste in chirurgia toracica, Cecilia Menna e Beatrice Trabalza Marinucci, e del lavoro coordinato da Erino A. Rendina, direttore della Chirurgia toracica del Sant’Andrea e preside della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma. L’intervento, spiegano dall’ospedale, è stato pianificato con grande attenzione per garantire la completa radicalità oncologica e al tempo stesso preservare la funzionalità del distretto vascolare.