Torino, bimbo di 5 mesi salvato dal trapianto di un cuore incompatibile

A Torino, a soli cinque mesi, è stato salvato da un trapianto di un cuore proveniente dalla Germania, seppure non compatibile come gruppo sanguigno, e un nuovo tipo di macchina cuore-polmone utilizzata per la prima volta in Pediatria.

Si tratta di un bimbo del capoluogo piemontese, nato con una grave cardiopatia congenita, un cuore con un solo ventricolo, che non riusciva a funzionare correttamente. E' stato quindi abbattuto un altro ostacolo nell'utilizzo di organi salvavita. L'intervento è stato effettuato all'ospedale Regina Margherita della Città della Salute.