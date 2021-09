"Tennis & Friends - Salute e Sport", due giornate a Torino per la prevenzione

All'interno del Circolo, in Corso Giovanni Agnelli 67/A, è a disposizione dei cittadini il "Villaggio della Salute e dello Sport" con 42 aree che comprendono spazi sanitari dedicati alla prevenzione, suddivisi in 25 branche specialistiche a cura dell'eccellenza del territorio dove sarà possibile sottoporsi a screening e check-up gratuiti.

Il percorso comprende anche un'area ginecologica e senologica dedicata alla salute della donna, una per il bambino e una adibita alla vaccinazione Covid-19 e alle Malattie Respiratorie Post Covid-19. Non solo salute. Alle famiglie sarà permesso, inoltre, di sperimentare il free climbing su parete, il simulatore di volo messo a disposizione dall'Aereonautica Militare Italiana e assistere ai match del torneo di Tennis Celebrity.

Il programma dell'evento - Alle ore 11 del 25 settembre è previsto un incontro tra la stampa e le massime cariche istituzionali, tra cui il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e la sindaca di Torino Chiara Appendino. L’evento si conclude nel pomeriggio di domenica 26 settembre con i ringraziamenti finali rivolti agli ospiti presenti e ai sostenitori. Tennis & Friends - Salute e Sport, “Official Charity Event delle Nitto Atp Finals di Torino”, ha il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e della ASL città di Torino.

“Ogni euro investito in sport è anche un euro risparmiato domani in sanità - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - la presenza per la prima volta di Tennis & Friends in occasione di un evento di grande richiamo come le Nitto Atp Finals è una opportunità preziosa per promuovere e coltivare la cultura sportiva del benessere in tutte le fasce d’età”. Mentre Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ha dichiarato: "In questo periodo di emergenza sanitaria bisogna sostenere con forza la necessità di continuare a investire nella prevenzione, così come nella ricerca".