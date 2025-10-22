Tè verde, broccoli, curcuma e soia sono come "farmaci" per la longevità

È ciò che emerge dallo studio italiano dell'Università di Padova pubblicato sulla rivista Advances in Nutrition. I dati raccolti potranno essere utili anche al programma dell'Agenzia spaziale italiana volto alla creazione di alimenti funzionali per gli astronauti, capaci di contrastare stress ossidativo, infiammazione e invecchiamento precoce nelle missioni di lunga durata. I ricercatori hanno raccolto e analizzato in modo sistematico oltre cento studi sperimentali e clinici sull'argomento: i risultati evidenziano che alcuni composti di origine alimentare come i polifenoli, i folati e la curcumina, riescono a modulare l'attività di quegli enzimi che attaccano etichette molecolari al Dna per attivare o disattivare determinati geni. Grazie a queste modifiche reversibili dette epigenetiche, gli alimenti possono influenzare la risposta dell'organismo agli stress ambientali, all'infiammazione e all'invecchiamento.