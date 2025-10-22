Tè verde, broccoli, curcuma e soia sono come "farmaci" per la longevità

Secondo uno studio dell'Università di Padova, questi alimenti contengono sostanze che regolano l'espressione dei geni, influendo sui processi di invecchiamento e lo sviluppo di malattie croniche
Alcuni alimenti, come tè verde, broccoli, curcuma, soia e vino rosso, possono essere considerati alla stregua di farmaci per la longevità: contengono infatti alcune sostanze chiave che sono in grado di regolare l'espressione dei geni, influenzando così i processi di invecchiamento e lo sviluppo di malattie croniche.
È ciò che emerge dallo studio italiano dell'Università di Padova pubblicato sulla rivista Advances in Nutrition. I dati raccolti potranno essere utili anche al programma dell'Agenzia spaziale italiana volto alla creazione di alimenti funzionali per gli astronauti, capaci di contrastare stress ossidativo, infiammazione e invecchiamento precoce nelle missioni di lunga durata. I ricercatori hanno raccolto e analizzato in modo sistematico oltre cento studi sperimentali e clinici sull'argomento: i risultati evidenziano che alcuni composti di origine alimentare come i polifenoli, i folati e la curcumina, riescono a modulare l'attività di quegli enzimi che attaccano etichette molecolari al Dna per attivare o disattivare determinati geni. Grazie a queste modifiche reversibili dette epigenetiche, gli alimenti possono influenzare la risposta dell'organismo agli stress ambientali, all'infiammazione e all'invecchiamento.
"Abbiamo voluto chiarire in modo rigoroso quali alimenti e quali principi attivi possano agire come veri e propri interruttori epigenetici naturali", commenta Sofia Pavanello, che ha coordinato i ricercatori. "L'obiettivo è comprendere come la dieta possa essere utilizzata per prevenire o rallentare i processi biologici che portano all'invecchiamento e alle malattie croniche aprendo la strada a una nutrizione sempre più personalizzata e basata sull'evidenza scientifica", aggiunge la ricercatrice.