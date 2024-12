Sospeso il tariffario nazionale delle cure garantite da Ssn, il Tar deciderà il 28 gennaio

Il giudice amministrativo monocratico delegato, considerato "che il decreto in questione è stato adottato il 26 novembre 2024 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta il 27 dicembre (venerdì), con entrata in vigore il 30 dicembre (lunedì); che il nuovo Decreto tariffe è stato adottato dopo oltre 20 anni dai precedenti nomenclatori, delineando così l'insussistenza dell'urgenza", ha ritenuto che "devono ritenersi presenti i profili dedotti in punto di danno". Da ciò l'accoglimento della richiesta di sospensione cautelare urgente del provvedimento ministeriale, con fissazione dell'udienza del 28 gennaio prossimo per la trattazione collegiale del ricorso in camera di consiglio.