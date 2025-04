Studio Usa rivela: "Tac solo se necessarie per possibile rischio di tumori"

La Tac o TC è un test fondamentale in medicina, ma va evitato l'uso eccessivo in quanto le radiazioni provenienti dalla diagnostica per immagini come la tomografia computerizzata potrebbero essere responsabili del 5% di tutti i casi di cancro all'anno, come tumori ai polmoni, al seno ed altri tipi di tumori. Le radiazioni della diagnostica per immagini sarebbero dunque paragonabili ad altri fattori di rischio come alcol e sovrappeso. Lo evidenzia uno studio della University of California San Francisco pubblicato su Jama Internal Medicine, che mette in guardia dall'uso eccessivo e dal sovradosaggio di TC. Il pericolo è maggiore per i neonati, seguiti da bambini e adolescenti. Ma anche gli adulti sono a rischio.