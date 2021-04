Spagna, trapianto di cuore mentre la compagna partorisce: stanno tutti bene

Dalla Spagna arriva una storia più unica che rara. Il 39enne Antonio Salvador era in ospedale a Madrid , a fianco della sua partner Ana María González , mentre lei stava per dare alla luce il loro primo figlio. Proprio in quei minuti i cardiologi dello stesso ospedale, il Gregorio Maranón , l'hanno avvertito che l'avrebbero di lì a poco sottoposto al trapianto di cuore per lui necessario a causa di una malattia congenita .

Lo squillo del telefono per la chiamata più attesa è arrivato nel momento più inaspettato per il 39enne spagnolo. Ci sono stati momenti di esitazione, ha raccontato, ma alla fine Salvador ha deciso di accettare di sottoporsi subito all'intervento, che è poi stato eseguito praticamente in contemporanea alla nascita di suo figlio.

Una storia che ha dell'incredibile, raccontata dallo stesso ospedale e poi ripresa da diversi media spagnoli. "Non pensavo che i pianeti si sarebbero allineati per far succedere tutto allo stesso giorno", ha detto poi Salvador. "Non sapevo se accettare, ma poi ho pensato che ci sono cose per cui il treno passa una volta sola".

Stanno tutti bene - Secondo i medici del Gregorio Marañón, il cuore dell'uomo si stava deteriorando progressivamente, per cui la sua decisione di accettare il trapianto nonostante il momento è stata quella giusta. Suo figlio è venuto al mondo grazie a un parto cesareo e stanno tutti bene.