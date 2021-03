Gb, dichiarato morto: 18enne riprende a respirare poco prima dell'espianto degli organi

Era stato dichiarato morto Lewis Roberts, un ragazzo inglese di 18 anni. I medici del Royal Stoke University Hospital, nello Staffordshire (Regno Unito) , dove il giovane era ricoverato in seguito a un incidente, stavano per staccare le macchine che lo tenevano in vita e per eseguire l'espianto degli organi. Poche ore prima dell'intervento, però, l'adolescente ha ripreso a respirare autonomamente e ha sbattuto le palpebre. Era il 18 marzo. Da allora le sue condizioni migliorano giorno dopo giorno. "Nemmeno lo staff dell'ospedale riesce a credere al miracolo a cui ha assistito. Incredibile", ha commentato la sorella del ragazzo su Facebook.

La storia - E' il 13 marzo quando Lewis viene investito da un furgone. Dopo il terribile incidente, avvenuto nella sua città natale Leek, per lui non sembravano esserci speranze. Tanto che i medici hanno convocato i familiari per dire loro che non c'era più nulla da fare se non dargli l'ultimo saluto. A questo punto, secondo quanto riportano i media locali, i genitori del ragazzo hanno deciso di donare i suoi organi per salvare altre sette vite.

Una decisione che sembra aver salvato il ragazzo. O che quantomeno gli ha fatto guadagnare tempo. Per conservare gli organi più a lungo, infatti, i medici hanno aspettato a spegnere le macchine che lo tenevano in vita. Il 18 marzo, qualche giorno dopo l’incidente e poche ore prima del trapianto, il ragazzo ha però ripreso a respirare da solo. Ora Lewis muove la testa, gli occhi e la bocca. "Un miracolo", lo ha definito la sorella del 18enne.