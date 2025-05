Sos ipertensione: un italiano su tre soffre di pressione alta (e non lo sa)

La Giornata dell'Ipertensione è ancora più importante quando si considera che almeno una persona su tre ignora di essere ipertesa. Per questo l'indagine Italian Health Examination Survey dell'Iss ha l'obiettivo di stimare la distribuzione dei fattori di rischio e degli stili di vita che incidono sulla salute. Oltre alla pressione arteriosa e ai livelli di colesterolo, HDL, glicemia e creatininemia del sangue, l'indagine rileva anche l'importanza di una dieta e di uno stile di vita sani. È importante limitare il consumo di sale aggiunto in cottura e dei cibi troppo salati (come salumi, salatini, olive, acciughe...), così come è fondamentale svolgere attività fisica, moderata o intensa, per migliorare l'aerobica e rinforzare i muscoli.