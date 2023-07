Rosolia, Oms: "Eliminata in Italia, non è più endemica"

L'Istituto superiore di sanità ( Iss ) rende noto l'annuncio della Commissione di verifica regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità ( Oms ) per l'eliminazione del morbillo e della rosolia nell'area europea. Sottolineando: "È un importante traguardo per il nostro Paese e mostra il valore dei vaccini nel proteggere le persone dalle malattie pericolose".

La rosolia è stata eliminata in Italia: la malattia non è più endemica nel Paese.

Quando una patologia è eliminata "Il termine eliminazione si riferisce all'interruzione della trasmissione endemica di una malattia in una determinata area geografica per un periodo di almeno dodici mesi o più", precisa l'Iss. La patologia non è quindi più costantemente presente. Tuttavia, "anche se in un determinato Paese è stata interrotta la trasmissione endemica di un infezione, esiste ancora la possibilità che questa possa essere introdotta nel Paese da altre zone geografiche dove non è stata ancora eliminata", prosegue l'Istituto.

È importante vaccinarsi "Finché la malattia non è eradicata, è fondamentale continuare a vaccinarsi contro la rosolia ed è particolarmente importante che le donne in età fertile sappiano se sono immuni alla rosolia prima di iniziare una gravidanza e che si sottopongano alla vaccinazione se ancora suscettibili all'infezione. Inoltre, se non vaccinata, una persona può acquisire l'infezione recandosi in Paesi dove la rosolia è ancora endemica" precisa l'Iss.

La rosolia in Italia Da anni nel nostro Paese, l'incidenza di questa malattia è minore di un caso per milione di abitanti e si è lavorato per molti anni per raggiungere la sua eliminazione in base ai criteri stabiliti dall'Oms. "La rosolia è la terza malattia prevenibile con la vaccinazione a essere eradicata dal nostro Paese, dopo il vaiolo e la poliomielite", fa sapere l'Istituto superiore di sanità.