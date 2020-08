Roma, doppio trapianto con fegato diviso in due grazie alla perfusione

Un doppio trapianto di fegato da un unico donatore straniero è stato effettuato combinando l'uso di un particolare strumento, la macchina di perfusione epatica , con una tecnica che permette di dividere un fegato in due parti . Il primo caso al mondo riportato nella letteratura scientifica in cui sono state combinate le due metodiche si deve ai chirurghi dell' Ospedale Bambino Gesù di Roma , che lo hanno descritto sulla rivista Liver Transplantation .

Grazie alla perfusione, spiega una nota dell'ospedale, l'organo viene conservato in maniera più efficace e può rimanere per più tempo al di fuori del corpo. In uno dei due riceventi il fegato è stato trapiantato dopo 16 ore, quando normalmente il tempo massimo è di 8-10 ore.

La macchina di perfusione extracorporea viene frequentemente utilizzata nel trapianto di organi interi (fegato, rene, polmoni e cuore) in pazienti adulti. Invece di immergere l'organo nella soluzione di conservazione e ghiaccio, viene collegato alla macchina che fa circolare al suo interno la soluzione di conservazione fredda a cui viene aggiunto l'ossigeno (perfusione ipotermica) oppure sangue ossigenato (perfusione normotermica). Questa tecnica consente di prolungare i tempi di ischemia, cioè l'intervallo durante il quale l'organo rimane al di fuori dell'organismo.

Due trapianti in contemporanea - I medici del Bambino Gesù, spiega la nota, hanno utilizzato la macchina di perfusione per dividere un fegato prelevato fuori Italia, dove non avrebbero potuto effettuare lo split, e realizzare così due trapianti contemporanei. Senza l'apporto del macchinario, visti i tempi di ischemia molto lunghi, ci sarebbero stati maggiori rischi di malfunzionamento degli organi trapiantati.