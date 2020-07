Parte del fegato al posto della milza, trapianto da primato a Bologna

Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna è stato effettuato un trapianto unico al mondo , in cui una porzione di fegato di un paziente è stata innestata al posto della milza del ricevente. Una volta che la porzione di fegato è cresciuta tanto da svolgere autonomamente la propria funzione, si è proceduto alla rimozione dell'organo originario che presentava metastasi epatiche non asportabili da tumore del colon.

L'intervento è stato descritto dall'American Journal of Transplantation. Grazie all'asportazione del fegato originario, è stato possibile curare il tumore ed eseguire il trapianto, detto "eterotopico" (in cui cioè un organo o un tessuto vengono collocati in una sede diversa da quella naturale, ndr)

Il paziente, un uomo di 40 anni di Napoli, sta bene e conduce una vita normale senza limitazioni.