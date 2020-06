Ricostruito in 3D l'osso temporale, bimba recupera l'udito | Intervento eseguito a Napoli, prima volta in Italia 

Una bambina con gravi malformazioni congenite all'orecchio è tornata a sentire grazie a un intervento di ricostruzione in 3D dell'osso temporale. Nell'ospedale pediatrico Santobono-Pausillipon di Napoli, la piccola paziente è stata sottoposta a un intervento, primo nel suo genere in Italia, con una tecnica innovativa in campo otochirurgico per la pianificazione preoperatoria.