Bologna, per la prima volta impiantata una caviglia stampata in 3D

Per la prima volta al mondo, all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna è stata impiantata in un paziente un'intera caviglia ricostruita con una protesi su misura stampata in 3D. L'impianto è avvenuto il 9 ottobre, ma solo ora che l'uomo ha recuperato la piena funzionalità dell'articolazione è stata diffusa la notizia. L'uomo, 57 anni, 13 anni fa era rimasto vittima di un incidente nel quale la sua caviglia era rimasta gravemente lesionata.